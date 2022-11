Manovra | verso l’aumento delle pensioni minime | cambia Opzione Donna Decontribuzione totale per chi assume under 36 Domani la conferenza stampa della premier

E anche Matteo Salvini si dice 'soddisfatto' perché in'ci sono le misure chieste dalla ...la conferma, invece, la riduzione al 5% dell'Iva sui prodotti di prima infanzia e assorbenti. ...... arrivato in Cdm insieme allae che dovrà essere subito inviato alla Commissione. A ... avrebbero potuto essere avviatiprogrammi di formazione. Ma alla fine si è scelta, salvo novità, una ...Quasi due ore di vertice alla Camera per fare il punto della situazione con gli alleati di governo sulla legge di bilancio da approvare in Consiglio ...Manovra, avanti a fatica.Questa sera, a Consiglio dei ministri ancora in corso, i tasselli del puzzle non erano ancora tutti a posto. Con un tira e molla proseguito fino all’ultimo sull’entità dei tag ...