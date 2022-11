Manovra | taglio cuneo tutto a favore lavoratori | dal primo dicembre ridotto lo sconto benzina | le novità sul tavolo del Cdm

Il beneficio deldel cuneo fiscale previsto inandra' interamente ai lavoratori. Lo riferiscono fonti di Governo, spiegando che questo e' l'orientamento che emerge in vista del Consiglio dei ministri ...... una stretta sul reddito di cittadinanza per la quale si valuta anche il possibiledell'assegno. Sono i capisaldi dellache il Consiglio dei ministri vara nella serata di lunedì. Una ...Cdm. Redditi bassi e caro bollette. In arrivo una nuova manovra. Il Governo Meloni è a lavoro sui provvedimenti da presentare al tavolo del Consiglio dei Ministri lunedì prossimo, in una manovra da ci ...(Teleborsa) - Il governo si avvia ad alleggerire la riduzione delle accise e dell'IVA sui carburanti, servite sino ad oggi per alleviare il peso del rincaro del prezzo dei carburanti sulle famiglie e.