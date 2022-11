Manovra | riduzione dei bonus benzina Lollobrigida | “La coperta è corta | dovevamo fare delle scelte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco, intercettato prima di entrare in Consiglio dei Ministri e dopo la riunione di maggioranza, ha annunciato che iper mitigare gli aumenti del caro carburante verranno ridotti. Lae il gasolio alla pompa costeranno di più. “Quando è intervenuto lo sconto sulle accise laera molto sopra i prezzi attuali, per cui noi avendo unaun po’in termini economici, dobbiamo scegliere cosa sostenere e noi riteniamo che sia necessario sostenere il lavoro”. Il ministro poi ha spiegato l’intervento sul reddito di cittadinanza. “Bisogna aiutare chi non ce la fa. Iniziamo adesso a lavorare per riuscire a dare dei segnali – dunque – controlli seri da subito e poi un tempo di assestamento ...