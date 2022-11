Manovra | Meloni agli alleati | diamo un segnale all' Ue Verso price cap per luce e gas e riduzione Rdc graduale

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il governo si prepara a varare la legge di Bilancio. Giornata decisiva per l'esecutivo a guida, nel tardo pomeriggio è in programma il Consiglio dei Ministri. Primo momento chiave per valutare le scelte del centrodestra. Il Cdm - si legge sul Corriere della Sera - potrebbe essere preceduto da una riunione tecnico-politica e dovrà dare il via libera a unada 32 miliardi circa, due terzi dei quali in deficit (21 miliardi), impegnati per contrastare la crisi energetica e aiutare le famiglie e le imprese a pagare le bollette: misure che ricalcano la strategia del governo Draghi e alle quali potrebbe aggiungersi una norma per imporre uncap nazionale al costo dell’energia. Giorgiaha sin troppo chiaro in testa che la primaeconomica del suo governo è un test decisivo per ...