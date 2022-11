ilGiornale.it

'Laè la conferma che le balle annunciate in campagna elettorale hanno raggiunto la stratosfera, ... Invece io dico: non ti do subito 10 euro, ma neldi un anno non avrai più da attendere 13 ...Per me entreranno in undi contraddizioni insostenibile. E come dico spesso, nel 2024 noi saremo - con Renew Europe - il primo partito italiano". Così, nella nuova e - news, il leader di Italia ... Manovra, giro di vite sul reddito: ecco cosa cambia e da quando Il governo avrebbe scelto una soluzione soft per i beneficiari del reddito considerati occupabili. Ci sarà un "periodo ponte" prima dello stop al sussidio ...All'incontro con il presidente del Consiglio, tra gli altri, partecipano il ministro dell'Economia Giorgetti e i vice premier Tajani e Salvini. Pacchetto da 32 miliardi: tra le ipotesi l'azzeramento d ...