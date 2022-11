Manovra di bilancio | Giorgia è sempre più giorgettiana Le scelte economiche sono all' insegna della prudenza

...dalle cripto - attività tra le misure allo studio del governo in vista della legge di. La ...fiscali dovrebbe comparire in particolare tra le norme del decreto fiscale collegato alla. ...2023: ultimissime dal vertice. Novità su pensioni, flat tax e riduzione IvaLo dice Matteo Salvini nel corso di una diretta social. "Siccome ogni promessa e debito, in manovra di bilancio ci sarà lo stop alla legge Fornero e l'avvio di quota 41. Così come ci sarà l'aumento ...E' quello della prima manovra targata Meloni, che conterrà anche nuove misure ... sarà confermata dal testo finale della legge di Bilancio. Sulla falsariga del pacchetto di proposte su chi ha spinto ...