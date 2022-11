Manovra | Cdm convocato alle 20 30**

(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - È statoper le 20.30 il Consiglio dei ministri chiamato ad esaminare ed approvare il disegno di legge di Bilancio. All'ordine del giorno anche un decreto legislativo per l'attuazione della Direttiva europea sui pericoli derivanti dall'esposizioneradiazioni ionizzanti e l'esame di leggi regionali.

Arriva oggi inlaeconomica, con un pacchetto da 32 miliardi . Tra le ipotesi al vaglio l'azzeramento dell'Iva su pane, pasta e latte. Sulle pensioni il governo lavora a quota 41+62, ...Potrebbe tenersi in serata, alle 20.30, il Consiglio dei ministri chiamato a varare leeconomica. E' quanto filtra da Palazzo Chigi, anche se la riunione, al momento, non risulta ... il...La rotta resta quella tracciata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni: priorità ai redditi bassi e lotta al caro bollette. I tempi però sono strettissimi e così il governo, ...La stretta sul reddito di cittadinanza, il taglio del cuneo rafforzato fino a tre punti per i redditi bassi, il ...