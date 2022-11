Maneskin vincono agli American Music Awards e ritirano il premio in reggicalze | in attesa del Grammy?

(Di lunedì 21 novembre 2022) Anni di gloria per i. Mentre stanno suonando il loro rock in tour negli Stati Uniti, è proprio l'America a consegnare loro unmolto ambito: gli. La...

sono inoltre appena stati nominati nella categoria Best New Artist alla 65/a edizione dei Grammy Awards, che si terranno a Los Angeles il 5 febbraio 2023. Anche la colonna sonora del film ...10.30American Music Award Ancora un successo oltreoceano per i. La band italiana si è aggiudicata la vittoria nella categoria Favorite Song agli American Music Award con la cover "...Anni di gloria per i Maneskin. Mentre stanno suonando il loro rock in tour negli Stati Uniti, è proprio l'America a consegnare loro un premio molto ambito: gli American Music Awards.Maneskin sono ormai inarrestabili! Ieri sera, 20 novembre, in occasione degli American Music Awards che si sono svolti a Los Angeles, la band romana è stata premiata nella categoria Favorite Rock Song ...