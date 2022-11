Maneskin | trionfo agli American Music Awards

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 21 novembre 2022) La rock band più in voga del momento, quella dei, ha ritirato (rigorosamente in reggicalze) la statuetta per “la miglior canzone rock” grazie al singolo “Beggin'”, riservandosi così un posto ai Grammy 2023. Un’altra importante conquista per la band più frizzante degli ultimi tempi Isul palco degli– Photo Credits Tgcom24I, band formata da Damiano, Ethan, Thomas e Victoria, sono infatti saliti sull’ambito palco del Microsoft Theatre a Los Angeles, in occasione degli AMA (), in cui hanno ritirato il premio per la miglior canzone rock dell’anno (con il brano Beggin’) e naturalmente lasciando il segno: i reggicalze stanno ancora meglio quando si sale vittoriosi ...