Maneskin in reggicalze ritirano l' American Music Awards | in attesa del Grammy?

(Di lunedì 21 novembre 2022) Anni di gloria per i. Mentre stanno suonando il loro rock in tour negli Stati Uniti, è proprio l'America a consegnare loro un premio molto ambito: gli. La...

... o meglio la giacca e creavatta li indossavano tutti, Victoria compresa, ma al posto dei pantaloni tutti e quattro hanno sfoggiato shorts ecandidati ai Grammy 2023 come miglior ...... Ethan Torchio, Thomas Raggi e Victoria De Angelis hanno ritirato il premio con una mise particolare, ovvero delle giacche eleganti con cravatta con deial posto dei pantaloni. I...Sul palco, infatti, ecco Damiano David, Ethan Torchio, Thomas Raggi e Victoria De Angelis con un outfit particolare per la premiazione di Los Angeles: tutti in… reggicalze. I Maneskin hanno vinto ...L'ascesa dei Maneskin sembra non avere fine ... Thomas e Victoria sono saliti sul prestigioso palco del Microsoft Theatre di Los Angeles in reggicalze, ringraziando tutti e portandosi a casa ...