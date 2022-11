Mandelli Fofi | ' Farmacisti pronti a somministrare vaccino anti-Zoster'

(Di lunedì 21 novembre 2022) Milano, 21 nov. (Adnkronos Salute) - L'esperienza della vaccinazioneHerpes"credo sia importante e sia nella radice della legge 69/2009 che spinge il farmacista alla prevenzione, di cui la vaccinazione è un esempio. Oltre 3,5 milioni di inoculi-Covid sono stati fatti in farmacia e sull'influenza stiamo registrando una crescente richiesta da parte del paziente: il sabato mattina è la giornata principe e in questo c'è grande disponibilità dei professionisti. Sono 40mila ivaccinatori già formati". Lo afferma Andrea, presidente della Federazione degli Ordini deiitaliani (), nel suo intervento di questa mattina all'evento di Italia Longeva 'Strategie e strumenti per aumentare la prevenzione vaccinale contro l'Herpes ...

Lo afferma Andrea, presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (), nel suo intervento di questa mattina all'evento di Italia Longeva 'Strategie e strumenti per ...... non soltanto per la vaccinazione antinfluenzale ma anche per quella contro il Covid ', ha affermato Andrea, presidente. Infatti, la medesima percentuale è stata riscontrata anche per ...(Adnkronos) – L’esperienza della vaccinazione anti Herpes Zoster “credo sia importante e sia nella radice della legge 69/2009 che spinge il farmacista alla prevenzione, di cui la vaccinazione è un ese ...Grazie al percorso formativo per la 'Somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle Farmacie', si andranno presto ad aggiungere altri 4mila farmacisti Quello dei farmacisti è un soppor ...