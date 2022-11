Maltempo | temporali in arrivo | allerta in quasi tutta Italia | a Roma chiusi i parchi Stop alle scuole | ecco dove

Al sud:in Campania e poi in Calabria. Mercoledì 23 . Al nord: sole e freddo. Al centro: bel tempo, clima più freddo. Al sud:sul basso Tirreno. Tendenza: dopo un giovedì ...L'intera giornata sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali, anche di ... Per ilè stato rinviato a data da destinarsi pure il convegno di galoppo in programma ad ...Allarme maltempo in quasi tutta Italia: da stasera e per tutta la giornata di domani gran parte del Paese sarà colpito da temporali, forte vento, piogge abbondanti e mareggiate, ...Piogge, temporali, vento e mareggiate in arrivo nelle prossime ore in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta, valida dalle 15 di lunedì 21 novembre sino alla mezzanotte d ...