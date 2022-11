Maltempo | allerta meteo in Campania da mezzanotte

Sky Tg24

Nuovameteo di livello arancione su tutta la regione Campania diramata dalla Protezione civile.per piogge e temporali anche di forte intensità in vigore dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani martedì 22 novembre. Si prevedono precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e ...La Protezione Civile Regionale ha diramato avviso diMETEO ARANCIONE dalla mezzanotte del 21 novembre per le successive 24 ore. Sono previste precipitazioni diffuse, anche con carattere di rovesci e temporali e raffiche di vento molto forti. Il ... Maltempo, oggi allerta gialla in 5 regioni. In arrivo stasera una tempesta da Ovest Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, per mareggiate (valido dalle 06 di lunedì e fino alle 20 di martedì 22 novembre) e per vento (dalle 22 di ...Questo è un articolo pubblicato il 21-11-2022 alle 14:23 sul giornale del 22 novembre 2022 - 0 letture In questo articolo si parla di attualità, maltempo, redazione, pesaro, maltempo pesaro, meteo pes ...