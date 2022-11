Majorino | i lombardi hanno la memoria corta E il miracolo è possibile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ina è da 30 anni che governa il centrodestra. La Giunta uscente, quella targata Fontana/Gallera/Moratti, ha brillato per incapacità e inconcludenza. La situazione socio-economica di famiglie e imprese lombarde, così come di quelle italiane, ha un segno fortemente negativo: l’inflazione morde, le bollette aumentano, le aziende annaspano, la qualità dei servizi, a partire da quello sanitario, sta peggiorando. In un mondo normale, chi sta all’opposizione dell’attuale maggioranza regionale dovrebbe vincere in scioltezza. Tanto più che la Giunta uscente ha appena perso un pezzo, quello di Letizia Moratti, che certamente farà il pieno di voti anche in quella parte moderata e centrista che, senza Moratti in campo, si sarebbe turata il naso e avrebbe nuovamente votato Fontana. Purtroppo, la realtà è un po’ più complessa e qualche numero ci può aiutare a capirla ...