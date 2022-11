Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 20 novembre 2022 video

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ieri, 20è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica ha prima ironizzato sull’ospitata di Fabio Fazio da Antonella Clerici, sulla passione del conduttore per il cioccolato e sulpubblicato sui social in cui parla con Topo Gigio, poi ha parlato dei germani reali, uccelli che hanno il “walter” a fusillo, suggerendo alla Clerici di metterne uno nel suo fantabosco. La comica si è buttata poi sulla politica, parlando prima di ministeri che cambiano tematiche e vengono depotenziati, come quello di Nello Musumeci, Ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare nel Governo Meloni e poi scrivendo una letterina a Giorgia Meloni, dicendosi ...