L' Olanda solo nel finale riesce a battere il Senegal

Nella ripresa i ritmi sono inizialmente più bassi con l'che si fa preferire anche se crea occasionisu palla inattiva come il colpo di testa di Van Dijk che va appena alto sulla traversa. ......ha citato il regolamento che impone di indossare 'la fascia da lei fornita' e prevede l'ammonizione per chi non si adegua. Inghilterra, Galles, Belgio, Danimarca, Germania, Svizzera e...DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Si decide nei minuti finali la sfida tra Senegal e Olanda. Le reti di Gakpo e Klaassen regalano agli Orange la ...Doha, 21 nov. - (Adnkronos) - Tre punti all'esordio dei Mondiali di Qatar 2022 per l'Olanda di Van Gaal che soffre ma batte 2-0 il Senegal nel finale e aggancia l'Ecuador in vetta nel gruppo ...