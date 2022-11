Lo yogurt fa ingrassare? Ecco quando e come mangiarlo se si è a dieta

Leggi su diredonna

(Di lunedì 21 novembre 2022) Sfatiamo subito un mito: no, lonon fa; o meglio, a seconda della tipologia che si sceglie può essere un validissimo alleato per la nostra salute e per il benessere dell’organismo intero. Ma perché, allora, spesso si dice che proprio questo alimento non faccia bene alla linea tanto da essere evitato? Forse perché, molto semplicemente, non lo si conosce bene.perché è importante sapere esattamente cos’è eè fatto lo, le sue proprietà eassumerlo nel modo corretto, per garantire benessere al corpo e un pieno di benefici. Benefici e proprietà delloPrima di tutto, quindi, chiariamo subito di cosa stiamo parlando. Lo, infatti, non è altro che un alimento nato dalla fermentazione del latte ad opera di ...