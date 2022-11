LIVE USA-Galles 1-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Weah porta in vantaggio gli Stati Uniti!

Leggi su oasport

42? Musah di tacco serve McKennie per completare il disimpegno degli USA, che ora stanno giocando sul velluto. 40? Sempre Pulisc, è sempre dai suoi piedi che nascono le occasioni migliori: in questo caso è devastante palla al piede, il suo traversone è però troppo sul portiere; riparte la squadra di Page. 39? Musah in percussione viene atterrato da Bale, che diventa così il primo ammonito tra le fila della nazionalee. 38?meritatissimo per gliUniti, vediamo se ora cambierà l'atteggiamento del. 36? Azione perfetta della nazionale a stelle e strisce: ...