LIVE USA-Galles 1-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di lunedì 21 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI INGHILTERRA-IRAN DALLE 14.00 LADI SENEGAL-OLANDA DALLE 17.00 48? Pulisic prova a servire in profondità con un lancio lungo Weah, tentativo fuori misura e ii risalgono il campo. 47? Stati Uniti avanti che ottengono il primod’angolo, niente di fatto e ripartenza per il. 46? Subito un cambio per Page: esce un anonimo Wilson ed entra Moore, un centravanti che dieci anni fa giocava nella quinta divisione inglese.TEMPO 20:55 A tra poco per il20:53 Primo tempo che si chiude con gli Stati Uniti meritatamente in vantaggio su unche ha praticamente ...