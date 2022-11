LIVE USA-Galles 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | parte lo spettacolo in Qatar!

(Di lunedì 21 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI INGHILTERRA-IRAN DALLE 14.00 LADI SENEGAL-OLANDA DALLE 17.00 2?che si difende con una linea a 5, riconquista palla e trova una rimessa laterale a suo favore. 1?d’inizio battuto dagli USA, che impostano la loro prima manovra offensiva. PRIMO TEMPO 19:58 Atmosfera fantastica allo stadio! Tantissime magli rosse a cantare a squarcia gola l’inno delche segue l’inconfondibile inno americano. E’ veramente tutto pronto, buon divertimento a tutti!!! 19:56 Squadre in campo! E’ il momento degli inni nazionali! 19:54 Quello di stasera è il primo incontro trae USA in un’edizione dei. Gli Stati Uniti ...

