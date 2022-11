LIVE – Turris-Pescara 0-1 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ladi, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di. I biancazzurri si trovano al secondo posto in classifica alle spalle del Catanzaro e vogliono ottenere un altro successo per non perdere terreno dai calabresi; i padroni di casa, dal loro canto, sono tredicesimi con cinque punti e hanno intenzione di risalire la classifica per provare a raggiungere la zona playoff. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di lunedì 21 novembre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-1 ...

In serata invece si giocheranno i posticipi sia in Liga2 che in Lega Pro dove per il girone C troviamoe Pescara. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine MONDIALI 14:00 Inghilterra - Iran 17:00 Senegal - Olanda 20:00 USA - Galles LEGA PRO 20:30- Pescara Pronostici per oggi e calcio in tv: ...Serie C Turris Pescara, inizio ore 20.30. Colombo non ha a disposizione Desogus e Crescenzi oltre a Pellacani. Tornano Milani, Mora e Kolaj dal primo minuto. Novità Aloi al posto di Gyabuaa. Qui tutti ...La diretta live di Turris-Pescara, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2022/2023.