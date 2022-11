LIVE – Senegal-Olanda 0-2 | Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

(Di lunedì 21 novembre 2022) All’Al Thumama Stadium è tutto pronto per il fischio d’inizio di, match della prima giornata del girone A del Mondiale di. Ad affrontarsi sono i campioni della Coppa d’Africa privi però della stella Mané e gli Orange che dovranno fare a meno anche di Depay. Il fischietto del match di oggi sarà il brasiliano Wilton Sampaio. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Si gioca alle 17:00 di lunedì 21 novembre. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PRESENTAZIONE DEL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 Le formazioni ufficiali:(4-3-3) – Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissè, Diallo; Idrissa Gueye, N. Mendy, Kouyate; Ismaila Sarr, Dia, Diatta. Ct. Cissé(3-4-1-2) – Noppert; De Ligt, van Dijk, Aké; ...

All'Al Thumama, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Olanda: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Thumama va in scena il match valido per la prima giornata del Girone A del Mondiale in Qatar traed ...Risultati Mondiali 2022: tutti gli aggiornamenti della prima giornata di Qatar 2022. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla prima giornata di Qatar 2022 che si svolgerà tra ...Dopo la partita inaugurale tra Qatar ed Ecuador, il gruppo A prosegue allo stadio Al-Thumama. In campo gli 'italiani' Dia (Salernitana) e Dumfries (Inter). In avvio pericolosi Gakpo e Sarr, ci prova a ...Il terzino dei rossoneri finisce direttamente in tribuna per il match d'esordio della sua nazionale a causa di un infortunio ...