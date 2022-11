LIVE Senegal-Olanda 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Oranje favoriti | per gli africani pesa l’assenza Sadio Mané

(Di lunedì 21 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI INGHILTERRA-IRAN DALLE 14.00 LADI USA-GALLES DALLE 20.00 16:08 L’risponde con un 3-4-1-2: Andries Noppert, ,Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Steven Bergwijn, Cody Gakpo, Steven Berghuis, Daley Blind, Vincent Janssen, Frenkie De Jong e Denzel Dumfries. 16:05 Questa la formazione ufficiale del(4-3-3): Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cisse, Idrissa Gana Guye, Nampalys Mendy, Cheikhou Kouyate, Boulaye Dia, Krepin Diatta, Ismaila Sarr, Youssouf Sabaly, Abdou Diallo. 16:02 Buona pomeriggio e benvenuti alladi, match valido per la prima giornata dei ...

Risultati Mondiali 2022: tutti gli aggiornamenti della prima giornata di Qatar 2022. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla prima giornata di Qatar 2022 che si svolgerà tra ...e Olanda si affrontano per la prima volta ai Mondiali di Calcio, non ci sono precedenti tra le due nazionali. LE PROBABILI FORMAZIONI:(4 - 3 - 3): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, ...Dopo la partita inaugurale tra Qatar ed Ecuador, il gruppo A prosegue alle 17.00 allo stadio Al-Thumama. Privo di Mané, Cissé si affida a Diatta nel tridente con Ismaila Sarr e Dia ('italiano' in camp ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...