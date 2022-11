LIVE Senegal-Olanda 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi su oasport

52? Mendy intercetta in maniera perfetta il corner di Gakpo. 50? Il primo corner deltempo è per l'. 48? Si ricomincia con numerose imprecisioni da entrambe le parti. 46?IL18:03 Le formazioni stanno rifacendo il proprio ingresso in campo. 17:58 Diamo un'occhiata alle statistiche: 47% di possesso palla per ilcontro il 53% dell'; 6 tiri, di cui uno in porta, per la formazione africana, contro le 5 conclusioni degli Oranje; 3 corner per parte. 17:55 Primi 45? di gioco non particolarmente ...