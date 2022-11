LIVE Senegal-Olanda 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | ecco le formazioni ufficiali!

(Di lunedì 21 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI INGHILTERRA-IRAN DALLE 14.00 LADI USA-GALLES DALLE 20.00 16:02 Buona pomeriggio e benvenuti alladi, match valido per la prima giornata deidi. Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladi, match valido per la prima giornata deidi! Dopo la partita inaugurale di ieri tra Qatar ed Ecuador, oggi si entra nel vivo con ben tre match in programma. Il ...

Le probabili formazioni di- Olanda(4 - 3 - 3): Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Ballo - Touré; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Matar Sarr; Diatta, Dia, Ismaila Sarr. OLANDA (3 - 5 - 2): ...All'Al Thumama, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Olanda: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Thumama va in scena il match valido per la prima giornata del Girone A del Mondiale in Qatar traed ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...