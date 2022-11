LIVE Italia-Germania 2-1 | Europei curling 2022 in DIRETTA | azzurri avanti dopo tre end

(Di lunedì 21 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-UNGHERIA DIFEMMINILE DALLE 12.00 LADI-DANIMARCA DIFEMMINILE DALLE 20.00 LADI-TURCHIA DIDALLE 8.00 16.52 Totzek va vicinissimo al secondo punto con un tiro a giro stranissimo! Un solo punto per la: 2-1. 16.49 Tantissime stone in casa: c’è l’ultimo tiro per l’che prova a concedere un solo punto alla. 16.46 Per poco non riesce un tiro difficilissimo a Retornaz: il punto per ora rimane tedesco. 16.43 Tantissime traiettorie ...

