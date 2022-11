(Di lunedì 21 novembre 2022)un: il Belpaese è primo al mondo nella speciale classifica targata Unesco relativa ai riconoscimenti nel settore agro-alimentare. E con 5 sui 68gli. Siamochef, ma in ...

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Il numero uno diViva infatti ha annotato di essere ...'accusa al pm Di recente Renzi ha aggiunto altri capitoli al suo ...nel merito questo libro " e quindi ha rivendicato il contenuto...Un emendamento al decreto Aiuti ter permetterà nuove estrazioni in mare, per renderepiù indipendente sul fronte del gas e metterlo a disposizioneaziende più energivore a prezzi ... Settimana della Cucina Italiana, numerose iniziative in Cina