L' Italia a passo di gambero Sconfitta  2-0 a Vienna dall' Austria

(Di lunedì 21 novembre 2022) AGI - Dopo la vittoria di mercoledì a Tirana contro l'Albania, l'fa unindietro a livello di prestazione e perde il secondo test match contro l'. All'Ernst Happel Stadion di, la squadra di Roberto Mancini cede per 2-0 agli uomini di Ralf Rangnick: decisivi i gol nel primo tempo di Schlager e Alaba. Nella ripresa non basta all'una minima reazione d'orgoglio e carattere. Neanche un minuto sul cronometro e gli azzurri costruiscono la prima grande palla gol del match: Verratti lancia Dimarco in profondità, il laterale interista prova a servire il liberissimo Raspadori al centro, ma Alaba chiude provvidenzialmente rischiando anche l'autogol. Glici non si scompongono e al 6' passano avanti al primo affondo grazie a Schlager, servito da Arnautovic ...

Lindner 6,5: compie il primo intervento solo al 41', neutralizzando un tiro di Politano, mentre è molto bravo di piede su Raspadori nella ripresa. Posch 7: il difensore del Bologna non sfigura affatto ...90' - Cambio nell'Italia: esce Barella ed entra Miretti. Esordio in Nazionale per lui. 89' - Cross di Barella verso il centro dell'area, libera Alaba. 88' ...