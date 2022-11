L’incontro all’autogrill con Mancini | ora Renzi accusa Belloni | “Ha opposto il segreto di Stato” Ma l’ok è arrivato da Draghi premier

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Babbi, autogrill, spie e segreti di. L’ultimo libro di Matteofa tornare d’attualità la vicenda deltra l’exe l’ormai ex agente dell’intelligence Marcoalla stazione di servizio di Fiano Romano. Ricordate? Era il 23 maggio del 2020, si era in piena crisi politica che avrebbe poi portato alla caduta del governo Conte 2, quando il leader d’Italia viva incontra lo 007, noto tra le altre cose anche per il caso Abu Omar, in una piazzola dell’autogrill. I due parlano per circa 40 minuti e vengono notati da una donna di passaggio, una docente in sosta nella stazione di servizio, che ha poi inviato un breve video di quelalla redazione di Report. È, infatti, grazie allo scoop della trasmissione Rai che la vicenda diventa di pubblico dominio. ...