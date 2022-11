Liberi di trasgredire

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il pittore Mattia Moreni, la fotografa Nam Goldin, il performer Orlan, il genio del teatro Carmelo Bene. E come figura di riferimento, Pier Paolo Pasolini. Al Mart di Rovereto si raccontano gli «eretici» contemporanei. Che nel rifiuto del potere e del pensiero dominante hanno fatto coincidere arte e vita. Non vi accadrà più, se mancate l’occasione di venire al Mart di Rovereto per la polifonica mostra Eretici. Arte e vita, di vedere, sentire, toccare una così sgangherata proposta di tutto ciò che, dopo le totalizzanti esperienze delle avanguardie del primo Novecento, dai futuristi a Marcel Duchamp, ha rappresentato il pensiero libero e la ricerca estrema di originalità, perversione, disorientamento. In una parola: eresia. Non c’è altra strada, nel Novecento, per esistere. Ed è una esistenza in perenne contrapposizione, contro i dogmi e contro le protezioni che hanno, prima durante il ...