L’ex Foggia Noppert verso il debutto con l’Olanda ai Mondiali | Van Gaal si affida al più alto del torneo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Otto presenze e dodici gol subiti con la maglia del. Oggi Andriesè pronto a debuttare con la Nazionale delnel match deiin Qatar contro il Senegal. La società pugliese, nell’annuncio di mercato nel 2018, lo definì “un gigante con i suoi 203 centimetri di altezza”, ma l’estremo difensore olandese in Italia, in Serie C, non riuscì mai a guadagnarsi il posto da titolare. Tra Dordtrecht e Go Ahead Eagles si è fatto strada, fino a tornare dove tutto era iniziato. Tifoso dell’Heerenveen, squadra della sua città natale, che nel 2022 gli offre un contratto. L’ottima prima parte di stagione gli valgono la convocazione di vanche ora sembra volerlo preferire a Pasveer. Inoltre, come fa sapere la Fifa sui social, “con i suoi 203 cm, è il giocatore più...