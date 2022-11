L’estrattivismo | l’elefante nella stanza alla COP27

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 novembre 2022) Anche quest’annoCOP si è preferito fingere di non vedererappresentato dvoracità di materie prime necessarietransizione energetica del capitalismo multiculturale verde, una versione carbon neutral e più inclusiva del capitalismo, che, a detta sua, impedirà ulteriori catastrofi climatiche. L'ambientalismo che si vede in Egitto è una nuova forma di governo, che riorganizza il potere politico sulla vita dei cittadini e sulla natura stessa. La transizione verso le rinnovabili sta lentamente prendendo forma: controllata da investitori privati in ogni parte della catena di approvvigionamento, è guidata dalle economie occidentali e sfruttata dCina, e vede le nazioni in via di sviluppo quale vittima sacrificale, a causa della loro ...