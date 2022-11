Legge di Bilancio | il Governo non vara la stretta sul Reddito | agli occupabili ancora per otto mesi

Le risorse 'per fare ladiseria le abbiamo trovate, infatti è quello che stiamo facendo', ha concluso. Sarà una Manovra da circa 30 - 32 miliardi di euro quella attesa sul tavolo del ...Reddito di cittadinanza, il governo frena: stop per gli 'occupabili' solo dal 2024 La manovra da 32 miliardi Unadicon molti desiderata, ma una coperta corta: con oltre ai 21 miliardi ...La rotta resta quella tracciata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni : priorità ai redditi bassi e lotta al caro bollette . I tempi però sono strettissimi e così il ...Reddito di cittadinanza, il governo frena: stop per gli «occupabili» solo dal 2024 Una legge di bilancio con molti desiderata, ma una coperta corta: con oltre ai 21 miliardi in deficit già blindati ...