Le stelle nascenti di Qatar 2022 VIDEO

(Di lunedì 21 novembre 2022) ANTONIO SILVA (Portogallo) Difensore centrale del Portogallo in questo, classe 2003. La sua avventura nel Benfica comincia lo scorso due settembre, con l’infortunio di Morato Roger Schmidt lo butta nella mischia. Antonio, un ragazzino, dall’aria timida, di soli 18 anni, che non aveva mai giocato una partita in prima squadra. I numeri del diciottenne portoghese sono impressionanti: mai saltato, 5 spazzate, 2 intercetti, 9 recuperi e un solo fallo. Non è solo un grande stopper, però, ma anche un ottimo regista difensivo, con un raggio d’azione molto ampio: effettua 68 tocchi, con una precisione dell’88,1%, dei quali ben 7 nell’ultimo terzo di campo. Anni: 19 Squadra di club: Benfica Ruolo: difensore centrale JEREMY DOKU (Belgio) Ala, velocissimo, pecca in finalizzazione. Il 16 ottobre 2020 Doku ha debuttato in Ligue 1, an 18 ...