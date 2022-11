Le nuove pensioni con Meloni oltre il libro dei sogni

(Di lunedì 21 novembre 2022) Come ogni anno, in attesa che il governo pro tempore presenti la legge di bilancio, c’è la proliferazione di indiscrezioni, ballon d’essai, flussi di coscienza, tentativi di fuga prontamente riassorbiti dal gruppo ancor prima di...

Proroga dell'Ape sociale e Opzione donna, Quota 103 (62 - 41), sul tema. Il governo ... Tra lemisure che potrebbero trovare spazio nel provvedimento è allo studio l'ipotesi di un ...Riduciamo la pressione fiscale per tutti, detassiamo leassunzioni, estendiamo la flat tax , approviamo la pace fiscale e aumentiamo ledi coloro che si trovano in maggiore difficoltà'.La soluzione ponte per le pensioni 62 anni di età e 41 di contributi per smettere di lavorare prima rispetto alla Fornero. Prorogate poi ...Proroga dell'Ape sociale e Opzione donna, Quota 103 (62-41), sul tema pensioni. Il governo sarebbe quindi orientato ... quelle da 5 o 10mila euro", le parole di Matteo Salvini. Tra le nuove misure che ...