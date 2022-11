Le anticipazioni della manovra economica del governo Meloni

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tregua fiscale, taglio del costo del lavoro e sostegno a famiglie e imprese contro il caro bolletta sono gli assi portatiLegge di Bilancio 2023 che sarà discussa in Consiglio dei Ministri. Una“prudente” come anticipato dal Presidenteche punta a gestire in maniera intelligente le risorse disponibili senza sforare il budget di 32 miliardi di euro di cui 21 a deficit interamente dedicati a sostenere famiglie e imprese a fronte del caro inflazione ed energia. E proprio il caro energia è uno dei cardini dell’intero impianto. Il testo prevede la proroga dello sconto carburanti e il taglio degli oneri in bolletta per le famiglie per tutto il primo trimestre 2023. Per i crediti d’imposta delle imprese sulle forniture non residenziali non si esclude un potenziamento al 35% per le piccole realtà e al 45% per le altre ...