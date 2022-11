Lazio | come sarà il mercato di gennaio | le possibili cessioni

(Di lunedì 21 novembre 2022) ROMA - Ildellaè già stato programmato . Lotito pronto a prendere un giovane terzino sinistro per rinforzare la fascia. E poi servirà soprattutto vendere per sistemare i conti ...

ROMA - Il mercato dellaa gennaio è già stato programmato . Lotito pronto a prendere un giovane terzino sinistro per rinforzare la fascia. E poi servirà soprattutto vendere per sistemare i conti e l' indice di ...Onestamente pensavo che questa volta avrei preso sopra all'85%è successo quando ci ha giudicato la Regione. Inoltre, Il comune si accorge di aver assegnato circa 82.000 dei disponibili ...Acquapendente: Nell’ambito delle iniziative rientranti nel calderone eventi Regione Lazio “Autunno #Viviparchidellazio” Comune di Acquapendente e Riserva Naturale Monte Rufeno hanno presentato ufficia ...Patron Lotito è stato chiaro: serve vendere per arrivare a qualche rinforzo in vista della sessione invernale. Tare ha fatto la lista ...