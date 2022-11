Lavori socialmente utili Valditara | pugno di ferro | chi vuole punire

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022)didi Giuseppe. Il ministro dell'Istruzione e del Merito non intende lasciare impunite le violenze in classe. E così ecco che propone "una soluzione". "Per contrastare gli episodi di violenza in classe, prevedendo delle sanzioni nei confronti degli studenti che non rispettano le regole: una cosa che mi è sempre parsa molto valida sono i". Apriti cielo. Dalla sinistra, da sempre a parole a favore dei deboli, arrivano vere e proprie critiche. Si inizia con Cecilia D'Elia, capogruppo del Pd nella Commissione Istruzione: "Sono dichiarazioni che riflettono una concezione punitiva delle istituzioni scolastiche. La scuola è un luogo di educazione e di istruzione chiamato a investire sulle persone, non è un tribunale. Invece di pensare ...