(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – ., comproprietario insieme ai fratelli delDomaine Les Crayères in Champagne e del ristorante pariginoLe Taillevent (2 stelle Michelin), fino ad oggi attivo nell’associazione come delegato per la Francia e membro del Consiglio di amministrazione da 17 anni, si pone in continuità con il suo predecessore. Ilsarà al servizio degli associati e garantirà l’unità della grande famigliae i valori fondamentali da essa incarnati. Affiancato da un gruppo dirigente esperto, complementare e animato dallo stesso desiderio di mettersi al servizio degli associati, ...

Adnkronos

Roma, 21 nov. "è il nuovo presidente di Relais & Châteaux., comproprietario insieme ai fratelli del Relais & Châteaux Domaine Les Crayères in Champagne e del ristorante parigino ...Si è da poco tenuto a Venezia il 52° congresso annuale di Relais & Chateaux , in cui è stato eletto anche il nuovo presidente. Relais & Châteaux è un'associazione che comprende 580 hotel e ristoranti di lusso unici in tutto il mondo che appartengono e sono gestiti da imprenditori indipendenti " nella ... Laurent Gardinier è il nuovo presidente di Relais & Châteaux Nella città lagunare l'assise dell'associazione che, insieme al Castello di Guarene e all'Antica Corona Reale di Cervere, annovera 580 hotel e ristoranti di lusso unici in tutto il mondo. A immortalar ...(Adnkronos) - Laurent Gardinier è il nuovo presidente di Relais & Châteaux. Laurent Gardinier, comproprietario insieme ai fratelli del Relais & Châteaux Domaine Les Crayères in Champagne e del ristora ...