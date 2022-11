L’attaccante dell’Inter Lukaku fuori dalle prime due partite del Belgio per i Mondiali

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 21 novembre 2022)Romelusalterà leduedella Coppa del Mondo FIFA 2022 per ila causa di un infortunio al bicipite femorale. Come riporta News18, il 29enne non ha partecipato alla prima sessione di allenamento della nazionale al suo arrivo in Qatar. Interdeiha viaggiato con il resto della squadra belga verso la Repubblica Islamica nonostante l’infortunio al bicipite femorale. Da quando è tornato all’Inter in prestito dal Chelsea in estate, il robusto attaccante ha trascorso molto tempo ai margini della squadra. Ha collezionato solo quattro presenze in Serie A in questa stagione, ...