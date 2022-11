Latina | Valente riceve il nuovo Questore Gargiulo | sul tavolo la sicurezza e il futuro del territorio

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 21 novembre 2022)– Visita ufficiale deldi, dottor Raffaele, al commissario straordinario del Comune di, Prefetto Carminegiovedì 17 novembre. Nell’incontro che si è svolto in un clima cordiale presso il Palazzo comunale sono state affermate le intese e i saldi rapporti di collaborazione tra le due istituzioni. Si è parlato ad ampio raggio dei temi che interessano la città ed è stato confermato il reciproco impegno a collaborare per migliorare lae ildel. Nella stessa giornata il Commissarioha aperto simbolicamente le celebrazioni per i 90 anni dipartecipando al convegno e all’apertura della mostra di ...