Lando Buzzanca | “trasportato in ospedale” paura dopo l’incidente le condizioni di salute

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ricoveratoil brutto incidente che ha portato all’infortunio, scopriamo come sta il noto attore. Cinque giorni fa, il famoso attore, ricoverato da diverso tempo in una struttura Rsa, è statoina seguito di una caduta dalla sedia a rotelle. Informiamoci sulla sua condizione di. La famigliaha passato “un brutto quarto d’ora” quando ha appreso la notizia che l’amato parente è stato portato inessere caduto dalla carrozzina. È un po’ di tempo che l’attore si trova in una Rsa per motivi di; quindi, il ricovero ha allarmato subito la famiglia. Il figlio Massimiliano, circa una ...