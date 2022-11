La sinistra copia la cancel culture americana | così azzanna le nostre libertà

Secolo d'Italia

Grazie al backup avrete a disposizione unadello 'stato' del telefono e, in qualsiasi momento. A questo punto, cliccate sull'icona del telefono, che si trova in alto ain iTunes, e ...BoldriniCucchi: proposta di legge per i numeri su caschi e uniformi degli agenti Peccato che ... La priorità dellaè schedare i poliziotti. Riperta la caccia allo sbirro Poi il solito ... La sinistra è passata da Pier Paolo Pasolini a Saviano: inequivocabile prova della decadenza La sinistra si è sempre vantata di essere custode delle azioni anti-censura: i fatti smentiscono la narrazione e si rischiano i "nuovi Anni 70" ..."L’idea di vincere, di tentare di mandare a casa Attilio Fontana non deve nemmeno aver sfiorato i segretari di partito del centrosinistra..." - dal blog di A. Corlazzoli ...