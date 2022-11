La religiosa ha deciso di seguire la strada della musica | ora è per tutti Cristina Scuccia

Leggi su iodonna

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il velo non c’è più, gli occhiali neanche. Al suo posto Suorsfoggia un accurato make up e anello al naso. La voce è rimasta sempre la stessa ma non chiamatela più suora: ora è solo. La vincitrice di The Voice of Italy 2014, infatti, ha lasciato la vita consacrata perla. The Voice of Italy, i concorrenti, i coach, blind audition e live: cronaca per immagini guarda le foto Leggi anche ...