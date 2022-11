La proposta leghista sul “Bonus matrimonio” ha fatto infuriare anche il governo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Questonon s’ha da fare. Nonostante lasia arrivata direttamente, attraverso la presentazione di un disegno di legge, da uno dei partiti che sostengono (e compongono) la maggioranza di. Nelle ultime ore, infatti, c’è stato un braccio di ferro dialettico – a distanza – tra la Lega (protagonista di questa vicenda) e il resto dell’esecutivo. Lafirmata da deputato del Carroccio (e vice-Capogruppo del partito di Matteo Salvini alla Camera dei deputati) Domenico Furgiuele, sostenutadal Presidente della commissione Attività Produttive e Turismo, Alberto Gusmeroli, e dai parlamentari Simone Billi, Ingrid Bisa e Umberto Pretto (tutti in quota Lega) si è già scontrata con il muro sollevato da Palazzo Chigi....

... con l'ingresso nel nuovo governo, i rapporti tra il leaderMatteo Salvini e Giancarlo ... Quellavenne poi messa in pratica dall'allora premier Matteo Renzi che varò il provvedimento ...'Ci prendiamo un anno per pensare a una vera riforma - spiega il sottosegretarioDurigon - ... Non verrebbeinvece la 'voluntary disclosure' sui capitali all'estero. SOSTEGNO ALLA ...Nonostante i tentativi di spiegazione, estendendo la detrazione dell'imposta anche alle nozze civili, da Palazzo Chigi è emersa una forte indignazione ...Inizialmente era rivolto solo a quelli religiosi, poi sono arrivate le critiche e i deputati che l'avevano proposto ci hanno ripensato ...