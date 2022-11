La prima manovra targata Meloni | svolta sul reddito di cittadinanza e sui meno abbienti

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 21 novembre 2022) Lungo e articolato il Consiglio dei ministri sulladel governo. Lac’è. Innanzitutto, secondo le prime indiscrezioni raccolte dall’Adnkronos, per quel che riguarda ildi. C’è lo stop all’assistenzialismo di Stato e non solo per gli occupabili. Finalmente si pone fine alla follia dei Cinquestelle, mettendo sul tavolo aiuti concreti per chi ne ha veramente bisogno. Dal primo gennaio 2024 ildiviene abrogato per tutti – occupabili e non – sostituito “tout court” da una nuova riforma, «perché serve un cambiamento a 360 gradi»., la carta spesa per iNovità per la carta spesa per i...