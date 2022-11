La nuova Morticia è una madre orgogliosissima!

(Di lunedì 21 novembre 2022) In tempismo perfetto con l’anniversario di matrimonio, Catherine Zeta-Jones presenta al mondo il figlio primogenito avuto con Michael Douglas. Arrivando a sorpresa insieme a lui sul red carpet della première di Wednesday – Mercoledì, la serie targata Tim Burton in arrivo su Netflix. Los Angeles, 16 novembre 2022. L’attrice e il figlio Dylan Michael Douglas alla première mondiale del film “Wednesday – Mercoledì”. (Foto by Gregg DeGuire/WireImage) Catherine Zeta-Jones alla première con il figlio Dylan Con un abito galattico firmato Toni Maticevski la star 53enne abbaglia tutti al photocall della laproduzione Netflix in cui interpretaAddams. E visto che di famiglia si parla, la star ha sorpreso tutti presentandosi sul red carpet con il figlio nato nel 2000 dall’unione con il protagonista di Basic Insitnct. ...

In questaversione vedremo le avventure della giovane figlia di Gomez e, presso la particolare Nevermore Academy. Saranno 8 gli episodi, tutti in chiave ironica, ma dal risvolto ...Il cast Il cast della serie, oltre a Jenna Ortega (nel ruolo di Mercoledì Addams), è composto da Catherine Zeta - Jones, che interpretaAddams, da Luis Guzmán che sarà Gomez Addams, da Isaac ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Catherine Zeta-Jones magnetica Morticia sul red carpet di Wednesday con il figlio Dylan Douglas e tutto il cast della serie Netflix. Il video di Amica.it ...