La nave oceanica italiana Laura Bassi ha salvato 92 naufraghi nel Mar Ionio

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 novembre 2022) Laha soccorso nel mar92, tra cui 49 uomini, 20 donne e 23 bambini. L’imbarcazione è utilizzata per l’attività scientifica e il supporto logistico delle esplorazioni antartiche italiane. La, comandata da Franco Sedmak, era partita una settimana fa da Trieste e faceva rotta nel Mardiretta in Nuova Zelanda, e da lì in Antartide per una missione di ricerca. I passeggeri dellaprovenivano dall’Afghanistan. Si trovavano su una barca a vela di 15 metri in difficoltà a causa del mare agitato. Le operazioni di recupero sono durate oltre 4 ore. I migranti sono in buona salute e sono stati rifocillati con coperte, asciugamani, bevande e cibo. Stamattina sono stati sbarcati nel porto di ...