La nave italiana Laura Bassi | usata per ricerche scientifiche ed esplorazioni in Antartide | ha soccorso 92 persone migranti nel mare Ionio

Lo rende noto il sito del quotidiano della minoranza slovena di Trieste Primorski dnevnik precisando che la, comandata dal capitano Franco Sedmak, era partita una settimana fa da Trieste e ...0.49oceanicasalva migranti Laoceanica Laura Bassi utilizzata per l'attività scientifica e il supporto logistico alle esplorazioni antartiche italiane ha soccorso ieri nello Ionio 92 ... Nave oceanica italiana in rotta per Antartide salva 92 migranti Domenica la nave italiana Laura Bassi, che viene usata solitamente per ricerche scientifiche ed esplorazioni dell'Antartide da equipaggi di scienziati e ricercatori, ha soccorso 92 persone migranti ne ...