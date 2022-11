(Di lunedì 21 novembre 2022) «Lacon il suo regime attuale è uno». È quello che si legge nella risoluzione adottata dall’Assemblea parlamentare, riunitasi a Madrid per la sua 68esima sessione annuale. Il documento, elaborato dalla commissione politica e presentato dal deputato polacco Tomáš Valášek, definisce Mosca come una «minaccia diretta per la sicurezza euro-atlantica» e sottolinea – ancora una volta – la «solidarietà indistruttibile» nei confronti dell’Ucraina. Per laè indispensabile che i Paesi alleati continuino a rifornire militarmente Kiev anche perché secondo il Segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg «sarebbe un grande errore sottovalutare la, che ha grandi capacità militari». «Dobbiamo essere preparati a sostenere ...

Open

Zelensky: "Ingresso in Ue eil prima possibile" Ad intervenire ai lavori dell'Assemblea parlamentare dellaè stato anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , che in videocollegamento ...... dato cheil verticale incremento dei suoi numeri online. Il promettente artista si identifica come esponente della trap, sottogenere musicale dell'hip hopnegli Stati Uniti a fine ... La Nato certifica la condanna totale della Russia: «È uno Stato terrorista» Dopo il bando, l'ex presidente Usa è stato invitato sul social dal nuovo proprietario: ecco cosa scriveva mentre era iscritto ...In seguito alla caduta del missile in Polonia c'è chi ha invocato l'articolo 5 della Nato. Che cos'è e cosa comporta